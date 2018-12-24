Фото: warfiles.ru
Военные на Украине разгромили находящийся на границе с Крымом пансионат, в который заселились под предлогом военного положения. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Facebook-страницу бывшего депутата Рады Алексея Журавко.
В его распоряжении оказалась жалоба главы пострадавшей базы отдыха на имя военного прокурора Южного региона Украины. В документе говорится, что 30 ноября на базу отдыха в Геническом районе Херсонской области пришли военнослужащие, которые представились бойцами 57-й бригады ВСУ, которые заявили, что будут там проживать из-за введения в стране военного положения.
Военные заявили, что получили такое распоряжение от командования, и оно было согласовано с главой Генического района Александром Воробьевым.
В жалобе отмечается, что через два дня после заселения бойцов из двух номеров полулюкс исчезли плазменные телевизоры Samsung с экранами 50 дюймов стоимостью свыше 12 тысяч гривен (порядка 30 тысяч рублей) каждый, также менее ценные предметы, перечень которых находится в полиции. Кроме этого, было разбито витражное стекло в холле администрации, на базе и в номерах — беспорядок и пустые бутылки из-под алкоголя.
Военные, по словам директора, не прокомментировали произошедшее.
"На мой вопрос, в чем заключаются их задачи на базе, они ответили, что это военная тайна", — заявил руководитель базы.
По его словам, заявление в полицию результатов не дало: уголовное дело открыто не было, никакие меры стражами порядка не предпринимались.
Комментарии
Забыли написать, что они детей еще распяли
через два дня после заселения бойцов из двух номеров полулюкс исчезли плазменные телевизоры
изъяли в связи с военным положением?
Свиньи.
Забыли написать, что они в одну комнату насыпали Новичка, а в другую допинга
Забыли написать, что это были российские спецслужбы
Сейчас найдут свидетеля, который видел, как одетый в российскую форму убегал с телевизорами в сторону Крыма
жалоба главы пострадавшей базы отдыха на имя военного прокурора Южного региона Украины
Сейчас установят, что глава базы отдыха работает на российские спецслужбы
И лично Путин их туда заслал с целью кражи телевизоров.