Фото: Андрей Сухарев/vk.com/biysk_all
Необычное свечение в небе могли наблюдать на минувших выходных жители Бийска — один из горожан запечатлел эффект лунного гало.
Фото данного явления опубликовано в сообществе "Типичный Бийск". "Лунное гало над городом в ночь с 22 на 23 декабря", — гласит подпись к фотографии.
Комментарии
Крутяк.
Подскажите, кстати, что за планета сейчас ярко светит, если смотреть в направлении речного вокзала. Особенно четко ее видно, ехать по Ленина или Калинина в направлении речного.
гало и в барнео было.
венера (это предыдущему)
Уж месяц как светит.