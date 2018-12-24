Фото: vestikavkaza.ru
Вдова убитого посла РФ в Турции Андрея Карлова Марина вступилась за детей брянских чиновников, которые съездили в Демре от международного благотворительного фонда, возглавляемого ею. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на портал "Брянские новости".
Карлова призвала не обращать внимания на статус родителей детей, принимавших участие в поездке.
"Вся вина их родителей заключается лишь в том, что они работают в администрации, а вся вина этих ребят, которых теперь травят, только в том, что они достойно представили Россию и Клинцы на встречах международного масштаба, которые освещали более 20 телеканалов из Турции и России", — цитирует агентство слова Карловой.
Вдова посла добавила, что целью поездки было участие в общественно-политическом мероприятии, а не лечение или отдых.
"Это был общественно-политический проект. Турецкая сторона пригласила за свой счет детей, чтобы они поучаствовали в открытии улицы имени Андрея Карлова и памятника ему", — добавила президент фонда.
Она отметила, что к участию в поездке не принимали больных детей, так как им бы пришлось работать в Турции.
"Отбирали лучших — юнармейцев, победителей олимпиад, юных спортсменов, у которых уже есть высокие достижения, добровольцев", — рассказала Карлова.
Также она добавила, что дорога до турецкого Демре занимает много часов, поэтому организация не хотела подвергать риску тяжелобольных детей.
По ее словам, участники поездки возлагали венки, стояли в почетном карауле, соревновались с местными школьниками в теннисе, баскетболе и футболе, а также общались на английском и ездили на экскурсии.
Карлова отметила, что фонд осуществляет медицинские и благотворительные проекты для больных детей. Так, недавно организация купила 400 подарков для новогодней елки в брянском театре, куда пригласят детей с инвалидностью и из малоимущих семей.
Ранее местный портал "Клинцы.Инфо” сообщил, что дети городских чиновников отдохнули за границей за счет благотворительного фонда. При этом глава Клинцов Олег Шкуратов в интервью изданию "Брянск Today" заявил, что не видит никакой проблемы: по его словам, путевки подарили детям, добившимся успехов в учебе, спорте и общественной деятельности. Среди них была и его дочь, победившая в соревнованиях по легкой атлетике. "А дети работников администрации — это не дети города Клинцы?" — добавила тогда теперь уже бывшая заммэра города Людмила Лубская.
Комментарии
но осадочек неприятный остался все равно
Совести у них нет. В конец ..
совести нет
И она абсолютно права. Борьба с коррупцией и привилегиями не имеет ничего общего с развернувшейся в сети и помоечных СМИ компанией по выкапыванию, а при отсутствии и придумыванию и выливанию на головы читателей всевозможного дерьма, лишь бы там фигурировал чиновник, православный священник, силовик и т.д. Откуда ветер дует понятно, но люмпенская часть юзеров реагирует бурно.
А другие дети, кроме детей чиновников и инвалидов в городе есть? Хотя и так понятно - " ворон ворону..."
24.12.2018 10:15
- гость -
А поскольку нет худшего господина, чем бывший раб, вот потому и ненавидит вашего брата наш "люмпен". Но тебе этого не понять, поскольку твой фетиш - это материальные богатства и безграничная власть над более слабым.
Многие миллиардеры тоже не виноваты, что они друзья президента.
Целью фонда является оказание помощи несовершеннолетним, которые находятся в трудной ситуации, и детям с тяжелыми заболеваниями.
Я так понимаю поехали только те, кто находятся в трудной ситуации или с тяжелыми заболеваниями
Очевидно эта братва считает что каждому свое! Больным детям и подарков достаточно, ну не возить же их в страну НАТО - не патриотично, да на английском небось не разговаривают и ухода требуют! Пущай на родине прозябают, а то еще захотят за бугром остаться...
Аморальный поступок со стороны людей которые впринципе живут за счет налогоплательщиков. Хотя их дети это тоже обычные дети и они имеют право ездить в поездки. Но город Клинцы наверняка не богатый и дети служащих живут не богато и тоже никуда не выезжают. Поэтому когда представилась возможность то выбрали неких лучших и не важно в чем лучший. Главное что выбрали. Так дочь главы оказалась лучшей в легкой атлетике. А с кем она соревновалась? Не с инвалидами надеюсь а с мастерами спорта.
Это не красиво. Но так везде. У нас так ездят дети на кремлевскую елку. Выбирают типа лучших. Но как и кто выбирает не говорят. Да это и не важно. Всех не пошлешь а те пять счастливчиков со всего края надо выбрать. Поэтому поехать должны были те кто не сможет заработать на эту поездку то есть инвалиды. А здоровые да умные со знанием английского сами в скором времени начнут зарабатывать и наездятся еще. В шею гнать чиновников таких.
Эта шпана аморальна с точки зрения рядовых граждан, но сами они считают, что имеют полное право действовать именно так! Создавать фонд для одних, а использовать для тех, кого население само выдвинуло во власть, но теперича дивится - а почему братве на все наплевать,начиная с Конституции!