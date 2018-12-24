Завершились матчи четвертого тура Чемпионата "Лига .БРО". Впервые в этом сезоне основное время матча завершилось вничью (причем сразу двух матчей), и по регламенту турнира команды выявили победителей в серии пенальти. Так, "BRO.selona" и "Алтай" сыграли вничью 2:2, но по пенальти сильнее оказались первые — 4:3. Героем серии пенальти стал вратарь "БРО.селоны" — Егор Бродников, отразивший два одиннадцатиметровых. Мячи в основное время забили у "Алтая" — Роман Тузовский и Роман Сычев, а у действующих чемпионов дважды отличился Александр Яркин. Также в серии пенальти решился исход противостояния "Темп" — "Сибирь" 3:3 (1:3 по пенальти). Главным героем встречи стал полузащитник "Сибири" — Евгений Щербаков, оформивший дубль.
Менее упорной оказалась встреча, которая проходила в пятницу. "Снежный Барс" переиграл молодежь "Динамо" со счетом 5:3
Пятый тур чемпионата пройдет в пятницу и субботу. Все матчи также пройдут в крытом футбольном манеже "Темп" (1-ый Балтийский проезд, 9)
21.12/пятница/20:00 "Темп" — "Алтай"
22.12/суббота/16:00 BRO.selona — "Снежный Барс"
22.12/суббота/18:00 "Сибирь" — "Динамо-М"
Вход свободный.
Турнирная таблица чемпионата "Лига .БРО" после 4-х туров:
|
Место
|
Команда
|
Очки
|
1
|
Темп
|
10
|
2
|
Снежный Барс
|
9
|
3
|
BRO.selona
|
8
|
4
|
Сибирь
|
5
|
5
|
Алтай
|
4
|
6
|
Динамо-М
|
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