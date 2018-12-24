Фото: uralmines.ru
Горноспасатели завершили работы в шахте "Уралкалия" в Соликамске Пермского края, где из-за пожара погибли девять работников подрядной организации УС-30. Об этом в воскресенье, 23 декабря, сообщил ТАСС, ссылаясь на ГУ МЧС по Пермскому краю.
"Задымления в шахте нет, горноспасатели поднимаются наверх", — цитирует агентство текст сообщения.
Напомним, из-за пожара в шахте в Соликамске погибли девять из 17 человек, которые проводили работы по бетонированию строящегося ствола. Все тела погибших подняли на поверхность. Пожар ликвидирован.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело, его расследованием занимается центральный аппарат СК. По делу о пожаре задержаны четверо работников УС-30.
Комментарии