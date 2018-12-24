Фото: vsem-kirov.ru
Алтайский край получит более 35 млрд рублей на реализацию национального проекта "Демография", сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Краевые власти уточняют, что реализация нацпроекта начнется в 2019 году. Проект включает в себя пять региональных направлений:
- Финансовая поддержка семей при рождении детей;
- Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;
- Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения;
- Спорт — норма жизни;
- Укрепление общественного здоровья.
Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина, комментируя участие региона в национальном проекте, отметила: "На реализацию проекта "Демография" выделят более 35 миллиардов рублей. В ближайшие шесть лет наши усилия будут направлены на повышение благосостояния семей при рождении детей, всемерную поддержку старшего поколения, создание достойных условий для активного, здорового долголетия".
Комментарии
А я думал, купят всем по виагре и свет на пару дней выключат, ну шоб демографию поднять
Расходы на содержание Госдумы в 2018 году превысят 10 млрд руб.
На работу аппарата президента в 2018 году выделят около 16 млрд рублей
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а краю 35 лярдов на 6 лет
всемерную поддержку старшего поколения
ага, уже, повысив возраст выхода на пенсию на 5 лет...
Молодец губернатор, как то выбил деньги. Но я вот не верю что увидим реальную помощь.
Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;
Сейчас по факту платят с работы по 1.5 года, и еще 1.5 женщина по факту безработная. И это если садик дадут к трем годам. Пока ждем с нетерпением, вот уже год как 45 в очереди на садик.
каждому жителю раздать по 15 т.р., толку будет намного больше...
и еще 1.5 женщина по факту безработная
чтобы не быть безработной после 1,5 должны быть пенсионеры дедушка и бабушка, но их, благодаря путинской пенсионной реформе, тепереча нет...
Прошу вас отнестись к этому с пониманием (с)
Да, с садиками проблемы (но их не видят - спорт, содействие занятости женщин... или сады другой строкой?).
Пока у руля жулье и лгуны народ рабов плодить не будет