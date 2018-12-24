Из Москвы в Барнаул за 3,5 дня: как в GTD создали "Грузопровод"

Итак, новая технология называется "ГРУЗОПРОВОД". Клиенты компании GTD* уже сейчас ощущают сокращение сроков доставки — грузы прибывают быстро и вовремя.
Как это работает.
Во-первых, благодаря отказу от схемы “одна фура — один водитель”. На трассе от Москвы до Новосибирска оборудованы транзитные станции, где осуществляется перецепка фуры, смена водителей и перегрузка автомобилей, если это необходимо.
Водитель с грузом выезжает из столицы, прибывает на станцию, отцепляет тягач и едет в другой рейс. Фура с грузом отправляется дальше — ее везет уже другая машина. Груз больше не ночует на стоянках с шофером, не останавливается на обед, а следует до конечной точки без задержек.
Во-вторых, у машин “ГРУЗОПРОВОДА” есть точное расписание — по аналогии с железнодорожным транспортом. Как это удается? В транспортной компании следят за движением груза в режиме реального времени.
Все автомобили GTD оборудованы GPS-трекерами и тахографами. Логисты в режиме реального времени отслеживают:
- GPS-координаты автомобиля и его скорость передвижения;
- его техническую исправность;
- соблюдение графика водителем, остановки, стиль вождения, риск усталости;
- загрузку фуры и пр.
Водитель “ГРУЗОПРОВОДА” знает — он должен прибыть на станцию минута в минуту.
После того, как автопоезд приходит в Новосибирск, его быстро разгружают и формируют дополнительный транспорт в Барнаул. Автомобиль незамедлительно выходит в рейс после загрузки и приходит в город по расписанию.
Сотрудники склада разгружают машину, кладовщик фиксирует в системе, что груз прибыл на место. Что потом? Дальше свою работу выполняет робот Макс. Ему автоматически поступает информация обо всех грузах, поступивших на терминал. Робот самостоятельно набирает номер клиента и сообщает о поступлении груза. В день Макс совершает около 5000 исходящих звонков и уведомляет получателей о статусе доставки.
GTD помогают работать такие известные компании, как: "Лорри" (Екатеринбург), "Магна" (Магнитогорск), Longrun (Новосибирск), GTL logistics (Ногинск, Московская область) и др. Их автомобили и персонал обеспечивают надежную и бесперебойную доставку грузов. Строительство "ГРУЗОПРОВОДА" идет дальше — скоро быстрая отправка грузов будет осуществляться из Санкт-Петербурга, многих других городов и некоторых стран Евразийского экономического союза.
*транспортная компания
Комментарии
Ага, а потом груз кривой и мятый придёт, Водила как укушенный будет ехать, да и смысла, это полюбому несет удорожание доставки.