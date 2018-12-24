Главе района на Алтае придется отвечать за нарушения на свиноферме

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Главе Поспелихинского района в Алтайском крае придется разбираться с нарушениями, выявленными на одной из местных свиноферм.
"Прокуратурой края в ходе проверки по обращению гражданина выявлены нарушения действующего законодательства при содержании свиней на территории личного подсобного хозяйства. Хозяином животных не соблюдались требования к минимальному расстоянию от свинофермы до границы соседнего участка, отходы животноводства размещались на почве. Кроме того, ведение личного подсобного хозяйства осуществлялось на земельных участках, не предназначенных для осуществления этого вида деятельности", — сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Прокурором Поспелихинского района в интересах граждан, проживающих вблизи данной свинофермы, предъявлено в суд исковое заявление, которое находится на рассмотрении суда.
Также со стороны надзорного ведомства главе районе внесено представление, поскольку при обращении граждан в местную администрацию по данному вопросу мероприятия по осуществлению муниципального земельного контроля не были проведены.
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