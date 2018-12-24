Водитель ВАЗа пострадал при столкновении с лошадью в Горном Алтае

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Столкновение автомобиля с лошадью произошло на минувших выходных в Улаганском районе Горного Алтая — в результате ДТП пострадал водитель.
По информации регионального МВД, авария случилась 22 декабря около 22:00 на 48 километре автодороги "Акташ — Улаган — Балыктуюль". Известно, что 24-летний житель села Улаган, управляя автомобилем ВАЗ, двигаясь со стороны села Акташ в сторону Улагана, допустил наезд на лошадь, находившуюся на проезжей части автодороги.
"В результате ДТП водитель с полученными травмами обратился в районную больницу. Госпитализация мужчине не потребовалась. Его тестирование на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат", — отмечают в полиции.
По факту ДТП возбуждено административное расследование. Правоохранители устанавливают собственника животного.
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