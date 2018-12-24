Фото: kinopoisk.ru
Актера, народного артиста РСФСР Сергея Юрского доставили в столичную больницу. Об этом пишет РБК, ссылаясь на РЕН ТВ и Life.
По данным канала, артист попал в инфекционное отделение одной из московских клиник "с воспалением". Точные причины госпитализации Юрского сейчас уточняются. Отмечается, что актер находится в сознании. По данным Life, состояние артиста оценивается как средней тяжести. Остальных деталей произошедшего источники не приводят.
В марте Юрскому исполнилось 83 года. Зрителям он известен по своим театральным работам и ролям в таких фильмах, как "Любовь и голуби", "Место встречи изменить нельзя", "Золотой теленок", "Республика ШКИД" и другим.
С 1978 года Юрский работает в московском театре им. Моссовета. Также он написал несколько прозаических книг и пьес под псевдонимом Вацет.
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