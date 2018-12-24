Фото: donday.ru
Жительница Барнаула через суд добилась взыскания в ее пользу почти 50 тысяч рублей после падения на скользком тротуаре.
Как сообщили в краевой прокуратуре, иск был подан к МБУ "Автодорстрой". "Установлено, что в феврале 2017 года истец поскользнулась на не очищенном от наледи участке тротуара в районе одного из домов по улице Шумакова в Барнауле и упала, в результате чего получила телесные повреждения, причинившие вред ее здоровью средней тяжести", — уточняют в надзорном ведомстве.
Центральный районный суд краевой столицы постановил взыскать в пользу женщины 40 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда и 7 тысяч рублей в счет компенсации материального ущерба.
"Автодорстрой" пытался оспорить это решение, но коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда оставила жалобу ответчика без удовлетворения.
Комментарии
Хороший прецедент, нагибать надо дорожников.
А чё, так можно было?
Тогда стоит засуживать тех, кто падает летом в пользу дорожников.
Бред конечно...
Интересный прецедент
Я скриншот сделал, мало ли
Да байки это - про 40 т.р. за моральный вред, или одно из двух...