Стали известны новые тарифы на отопление и горячую воду для потребителей Барнаула. Их в конце минувшей недели утвердили в краевом управлении по тарифам.
Отопление с 1 января подорожает на 1,7% (увеличение из-за роста НДС). Если сейчас барнаульцы платят по 1827,32 рубля за гигакалорию, то с нового года будут уже 1858,30 рубля за гигакалорию. С 1 июля произойдет ещё один рост на 2,4% — до 1902,90 рубля за гигакалорию.
К 1 июля 2023 года тариф должен дорасти до 2180,26 рубля за гигакалорию.
Горячая вода, напомним, рассчитывается из тарифа на холодную воду и тарифа на подогрев (двухкомпонентный тариф: кубометры умножатся на норматив на подогрев, а потом еще и на цену гигакалории).
Итак, тариф на холодную воду с 1 января увеличится с 22,95 до 23,34 рубля за кубометр. С 1 июля, наоборот, уменьшится до 20,96 за куб. Тариф на подогрев будет таким же, как и отопление: c первого дня нового года 1858,30 рубля за гигакалорию, с 1 июля — 1902,90 рубля за гигакалорию.
Водоотведение с 1 января будет стоить 21,06 руб./куб.м., с 1 июля 16,55 руб./куб.м.
Комментарии
один из Новогодних подарков жителям Барнаула...
Спасибо !!! Вове и Диме за стабильность....
Задолбали вы уже об этом напоминать! и так тошно от этих новостей.
Ченить позитивное бы написали...
повышение то небольшое, да вот метод расчета новый и тут сюрприз ждет.
Как так то, НДС это же налог для безнесменов? Мы что, всё бизнесмены что ли??
К 1 июля 2023 года тариф должен дорасти до 2180,26 рубля за гигакалорию.
какие большие планы у тарифов, может наоборот обязан понизиться?
Как так то, НДС это же налог для безнесменов? Мы что, всё бизнесмены что ли??
ага, налог на бизнесменов, котрый оплачивают покупатели ))
бизнесмены лишь НДС возвращают себе любимым...