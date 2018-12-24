Фото: sandreyo.livejournal.com
Самолет Airbus A321 компании S7, летевший из Москвы в Сочи, вернулся в аэропорт Домодедово из-за отказа двигателя. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу S7.
Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 23 декабря, на высоте порядка трех тысяч метров. После отключения первого двигателя самолета экипаж решил вернуться в аэропорт вылета. Отмечается, что после всех установленных процедур лайнер успешно сел. На борту самолета находились 192 пассажира.
В S7 отметили, что все пилоты компании регулярно отрабатывают подобные ситуации в ходе подготовки. "Угрозы безопасности пассажиров не было. Двухдвигательные самолеты позволяют продолжить безопасный полет с одним двигателем", — заявили в пресс-службе.
В компании также отметили, что некоторое время спустя пассажиры вылетели в Сочи на резервном судне.
Комментарии