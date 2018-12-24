Фото: aviaforum.ru
Следственный комитет проводит проверку по факту возврата пассажирского самолета Embraer Е 170 в аэропорт Новосибирска из-за сигнала о неубранном шасси.
Как сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, 24 декабря около 08:20 в аэропорту Толмачево произвел посадку самолет, летевший из Новосибирска в Нижневартовск, на борту которого находились четыре члена экипажа и 67 пассажиров.
"Предварительно, причиной возврата в аэропорт вылета стал сигнал о неубранном после взлета шасси, вследствие чего капитан воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. Посадка произведена благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал, воздушное судно повреждений не получило", — отмечают в СКР.
В данный момент проводится осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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