Установлен новый размер платы за вывоз мусора для жителей Барнаула, Новоалтайска, Бийска, Белокурихи и близлежащих районов на 2019 год. Он будет несколько выше, чем в 2018 году. Этот показатель утвердило краевое управление по тарифам.
Итак, жители Барнаула с 1 января 2019 года будут платить за вывоз твердых коммунальных отходов 67,95 рубля с человека (это плата за мусор четвертого класса опасности, про ней и будут взимать плату, есть также плата и по пятому классу — 61,25 руб./чел.). С 1 июля по 31 декабря 2019 — 69,61 руб./чел. (четвертого класса, 61,25 руб./чел. — пятого класса).
Жители Новоалтайска, Павловского, Калманского, Косихинского, Ребрихинского, Первомайского, Троицкого, Тальменского районов и ЗАТО Сибирский с 1 января будут платить 45,68 руб./чел. для мусора четвертого класса, 41,17 руб./чел. — пятого класса. С 1 июля 46,79 руб./чел. (четвертого класса), 41,17 руб./чел. (пятого класса).
Оператором Барнаульской зоны является АО "ЭКО-Комплекс" (единая справочная : 8-800-700-64-87, диспетчер: 8 (3852) 504-534, eco-komplex22.ru, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 16). Оператор начал работать с 15 декабря. С этого дня по 31 декабря 2018 года включительно для жителей Барнаула плата за мусор будет стоить 66,82 рубля.
Как видим, плата вырастет чуть больше, чем на один рубль с января, а затем ещё почти на два рубля с лета.
Жители Бийска, Белокурихи, Алтайского, Бийского, Быстроистокского, Ельцовского, Зонального, Красногорского, Петропавловского, Смоленского, Советского, Солонешенского, Солтонского, Целинного районов будут платить с 1 января 36,74 руб./чел. (четвертый класс), 33,92 руб./чел. (пятый класс). С 1 июля 37,59 руб/чел. (четвертый класс), 34,64 руб./чел. (пятый класс).
С 1 ноября по 31 декабря тариф для Бийска и Белокурихи составлял 36,12 рубля (в остальных муниципалитетах регоператор ещё не работал). То есть рост за год будет примерно в полтора рубля.
В Бийской зоне оператором является ООО "Спецобслуживание-Центральное" (диспетчер: 8 (3854) 40-63-13, 8 (961) 987 60 63, spo-center.ru, г. Бийск, ул. Спичечный переулок, 5).
Напомним, что плата указана за одного человека, если в квартире прописано/проживает больше, то брать плату будут за каждого.
Для сравнения размер платы в других муниципалитетах:
41,93 руб./чел. для Заринской зоны (Заринск, Залесовский, Заринский, Кытмановский, Тогульский районы),
46,63 руб./чел. для Каменской зоны (Баевский, Каменский, Крутихинский, Панкрушихинский, Тюменцевский, Шелаболихинский районы),
68,70 руб./чел. для Алейской зоны (Алейск, Алейский, Завьяловский, Мамонтовский, Романовский, Топчихинский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Чарышский, Шипуновский районы),
82,44 руб./чел. для Рубцовской зоны (Рубцовск, Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Краснощековский, Курьинский, Локтевский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Рубцовский, Третьяковский, Угловский районы),
111,43 руб./чел. для Славгородской зоны (Славгород, Яровое, Благовещенский, Бурлинский, Кулундинский, Ключевской, Немецкий национальный, Родинский, Суетский, Табунский и Хабарский районы).
Комментарии
Кто бы сомневался, что вырастет. Хоть бы раз что снизилось кроме зарплаты.
Реально, "барнаульская зона"