Фото: facebook.com
USB Production (Comedy Club) сняли ролик-сказку "Маленькое новогоднее чудо", в которой мужчина, похожий на главу РФ Владимира Путина, роль которого исполнил пародист Дмитрий Грачев, спасает котенка на вымышленной трассе "Барнаул — Красноярск".
По сюжету ролика, отец рассказывает засыпающему сынку сказку о том, как на 420-м километре несуществующей трассы кортеж, ехавший со скоростью 200 км/ч, едва не сбил маленького котенка, который переходил шоссе вслед за мамой. Водителю удалось остановиться перед котенком на трассе в последнюю минуту. Диктор рассказал, что мужчина в черной машине торопился в три часа ночи на встречу с губернатором Красноярского края.
Из машины вышел похожий на президента человек, взял на руки котенка и поручил принести молочка. Закадровый голос отметил, что в итоге котенок встретил Новый год с мамой-кошкой, а о "маленьком чуде" удалось узнать благодаря тому, что на вымышленной трассе "совершенно случайно" ночью оказались съемочные группы всевозможных телеканалов, включая Первый канал, ВГТРК, НТВ, РЕН ТВ, RT и другие.
Комментарии
уважаемая редакция а трасса барнаул-красноярск существует?
Тут вопрос в другом:
1. ехал из Барнаула в Красноярск - уже смешно.
2. особенно в 3 часа ночи.....
3. на встречу к губернатору. Скорее губер к нему на скорости 200 км/ч (и это без кортежа)
Дмитрий Грачев, спасает котенка на вымышленной трассе "Барнаул — Красноярск".
Тупорогие лошади. Им что Барнаул, что Красноярск))) рядышком. ) только Томенко знает разницу))
Видео недоступно. Не одобрили)
Мерзость конечно, Сталин жив и культ его...
Видео недоступно.
Все доступно.
а котенка то куда дели?
Молодцы, смешно )))))
Тьфу... "политически пошло спекулировать такими сюжета", а в это время бабушка замерзла из-за долга 83 рубля в поселка Якшанга.