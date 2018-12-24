Фото: газета-вся-тверь.рф
Газета "Известия" узнала, как российское руководство планирует провести новогодние праздники. Так, президент Владимир Путин встретит Новый год с родными и близкими, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Путин в интервью 17-летней Регине Парпиевой рассказал, какой подарок хотел бы получить на праздник и какое желание загадает в волшебную ночь.
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что Новый год начнётся у него, как и у остальных россиян, с гимна РФ и праздничного обращения лидера страны.
"После этого я попробую немножко отдохнуть. Если получится, поеду покатаюсь на лыжах в Сочи", — сообщил глава Кабмина.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин будет встречать Новый год в самолёте — он будет лететь с российской делегацией на инаугурацию президента Бразилии Жаира Болсонару, которая состоится 1 января.
"Поэтому сам Новый год Вячеслав Викторович, как и остальные члены делегации, встретит в самолёте", — цитирует издание сообщение Думы.
Комментарии
Обосака)) с родными и близкими))
на нарах им место
в загнивающем ЕС они большинство будут