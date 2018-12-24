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Эксперты дали советы россиянам, как 1 января после застолья с алкоголем чувствовать себя бодрым и здоровым. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на кандидата медицинских наук, главврача госпиталя для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения столицы Веру Шастину.
В первую очередь, она дала самый простой совет — не пить совсем, поскольку "залог отличного настроения и веселого праздника — это радость общения с близкими и родными людьми".
Для тех, кто все же собирается употреблять алкоголь и хочет провести 1 января без головной боли, есть ряд рекомендаций. До праздничного застолья, 31 декабря, не советуют выпивать с утра, провожая старый год. Также рекомендуется хорошо поесть за три-четыре часа до застолья.
По словам Шастиной, во время праздничного застолья не стоит ограничиваться закусками, нужно плотно и с аппетитом есть новогодние блюда. Кроме того, хороший способ избежать плохого самочувствия после новогодней ночи — не мешать алкогольные напитки, добавила врач.
"Смешение алкогольных напитков вызывает самое сильное опьянение. После первого бокала шампанского, выберите себе напиток вечера. Но и здесь надо следовать принципам: не смешивать зерновые спирты — водка, виски, джин, виноградные — вино, коньяк, бренди, а также ягодные, фруктовые и иные. Покупать алкоголь надо лишь в надежных торговых точках", — отметила Шастина.
В напиток можно добавить лед, чтобы в результате выпить больше жидкости и меньше алкоголя. Сухие вина можно разбавить водой, а вот крепкие напитки не стоит разбавлять газировкой, потому что такой коктейль вызывают быстрое и сильное опьянение, отметила собеседница агентства.
"Особенно хочется сказать про заблуждения, которые бытуют в народе. Не стоит съедать жирную пищу или масло перед приемом алкоголя. Это грозит резким переходом в состояние "нестояния", произойдет сбой в работе ферментных систем и резко вырастет нагрузка на печень и поджелудочную железу. Тем более что и меню новогоднего стола к этому располагает. Это грозит изжогой, тяжестью в желудке, расстройством кишечника и тошнотой", — заметила Шастина.
Прогулка на холоде с целью проветриться также может привести к резкому ухудшению состояния, предупредила врач. Но самое важное и что каждому нужно помнить во время новогоднего застолья, это то, что переносимая доза алкоголя у каждого человека своя — это запрограммировано на генетическом уровне, пояснила Шастина.
"Не старайтесь соревноваться с участниками застолья, чтобы дело не дошло до алкогольного отравления и понадобилась помощь медиков. А днем после хорошего сна очень желательна активная прогулка на свежем воздухе с близкими и друзьями. Спланируйте каждый день прекрасных новогодних выходных, чтобы не жалеть потом о бесцельных бесконечных возлияниях, наносящих вред вашему здоровью", — подчеркнула она.
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