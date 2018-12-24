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Эксперты дали советы россиянам, как 1 января после застолья с алкоголем чувствовать себя бодрым и здоровым. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на кандидата медицинских наук, главврача госпиталя для ветеранов войн № 2 департамента здравоохранения столицы Веру Шастину.
В первую очередь, она дала самый простой совет — не пить совсем, поскольку "залог отличного настроения и веселого праздника — это радость общения с близкими и родными людьми".
Для тех, кто все же собирается употреблять алкоголь и хочет провести 1 января без головной боли, есть ряд рекомендаций. До праздничного застолья, 31 декабря, не советуют выпивать с утра, провожая старый год. Также рекомендуется хорошо поесть за три-четыре часа до застолья.
Также Шастина отметила, что во время застолья не нужно ограничиваться закусками, а необходимо плотно поесть новогодние блюда.
Еще один способ избежать похмелья — не мешать алкогольные напитки. Кроме этого, покупать алкоголь нужно в надежных торговых точках. В напиток можно добавить лед, чтобы в итоге выпить больше жидкости и меньше алкоголя. Сухие вина разбавляются водой, а в крепкие напитки не стоит добавлять газировку, так как подобный коктейль вызывает быстрое и сильное опьянение.
Эксперт также коснулась темы заблуждения о том, что жирная пища или масло перед приемом алкоголя помогут не опьянеть. "Это грозит резким переходом в состояние "нестояния", произойдет сбой в работе ферментных систем и резко вырастет нагрузка на печень и поджелудочную железу. Тем более что и меню новогоднего стола к этому располагает. Это грозит изжогой, тяжестью в желудке, расстройством кишечника и тошнотой", — заявила Шастина.
Также она отметила, что прогулка с целью провериться может привести к резкому ухудшению состояния, и напомнила, что у каждого человека своя переносимая доза алкоголя, поэтому соревноваться с участниками застолья не стоит.
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надо не пить?