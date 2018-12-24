Фото и видео: vk.com/barneos22
Два маршрутных автобуса столкнулись в центре Барнаула в понедельник, 24 декабря.
Об аварии сообщили очевидцы в паблике barnaul 22. "ДТП Ленина — Никитина. Участники сообщества предупреждают об аварии с участием двух автобусов. На месте происшествия МЧС, полиция, четыре машины "скорой помощи", — уточняет автор заметки.
Также отмечается, что в результате аварии было блокировано движение по проспекту Ленина.
Информация о пострадавших в результате аварии уточняется.
Напомним, что резонансное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Барнауле на прошлой неделе. Тогда в результате аварии на площади Октября пострадали 20 человек.
Комментарии
давайте по 50 рублей за проезд.
за адреналин надо платить жи