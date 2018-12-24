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Авария с участием двух маршрутных автобусов, произошедшая в центре Барнаула 24 декабря, обернулась травмированием нескольких пассажиров.
"По предварительной информации, четыре пассажира получили телесные повреждения", — сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
Напомним, столкновение маршруток случилось утром в понедельник на пересечении проспекта Ленина и улицы Никитина.
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