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Водителей предупреждают об ограничении 24 декабря движения по автодороге "(населенный пункт ЗАТО Сибирский) – Р-256 – подъезд к селу Косиха" под Барнаулом.
Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, трассу перекроют для всех видов транспорта в связи с плановым движением военных колонн.
Ограничение будет действовать с 19:30 до 22:30.
Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
Комментарии
Такое ощущение что живём в районе боевых действий, трассы федерального значения перекрывают в часы пик, на постоянной основе, опять домой только ночью...........