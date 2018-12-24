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Темпы прироста розничных кредитов сильно выросли за последние пару лет, однако рост зарплат незначителен. В результате кредитная нагрузка на россиян повышается, пишет РИА Новости, публикуя итоги исследования уровня закредитованности населения.
Так, самая высокая закредитованность среди регионов РФ в Республике Калмыкия, а самая низкая — в Республике Крым. В основе рейтинга лежат данные Росстата и ЦБ РФ. В исследовании учитывался уровень задолженности граждан перед разными банками и его отношение к годовой заработной плате после вычета НДФЛ.
В Банке РФ подсчитали, что общая кредитная задолженность россиян на 1 ноября текущего года составляет 14,4 триллиона рублей. Это на 22% превышает показатели 2017 года. Кредитная нагрузка на каждого трудоустроенного жителя РФ составила 199 тысяч рублей, что на 36 тысяч рублей превышает предыдущий показатель.
Средний уровень закредитованности в РФ равен примерно 45%. Меньше всего кредитов берут жители Крыма и Севастополя, поскольку данные регионы в составе РФ недавно, а также многие крупные банки не имеют представительств на этой территории. На третьем месте оказалась Республика Ингушетия.
Больше всего кредитов взяли жители республик Калмыкия, Адыгея, Чувашия, Тыва и Курганской области.
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