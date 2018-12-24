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Названы регионы России с самым большим числом должников перед банками

, ИА "Амител"
Самая высокая закредитованность среди регионов наблюдается в Республике Калмыкия

Фото: nashgorod.ru

Темпы прироста розничных кредитов сильно выросли за последние пару лет, однако рост зарплат незначителен. В результате кредитная нагрузка на россиян повышается, пишет РИА Новости, публикуя итоги исследования уровня закредитованности населения.

Так, самая высокая закредитованность среди регионов РФ в Республике Калмыкия, а самая низкая — в Республике Крым. В основе рейтинга лежат данные Росстата и ЦБ РФ. В исследовании учитывался уровень задолженности граждан перед разными банками и его отношение к годовой заработной плате после вычета НДФЛ.

В Банке РФ подсчитали, что общая кредитная задолженность россиян на 1 ноября текущего года составляет 14,4 триллиона рублей. Это на 22% превышает показатели 2017 года. Кредитная нагрузка на каждого трудоустроенного жителя РФ составила 199 тысяч рублей, что на 36 тысяч рублей превышает предыдущий показатель.

Средний уровень закредитованности в РФ равен примерно 45%. Меньше всего кредитов берут жители Крыма и Севастополя, поскольку данные регионы в составе РФ недавно, а также многие крупные банки не имеют представительств на этой территории. На третьем месте оказалась Республика Ингушетия.

Больше всего кредитов взяли жители республик Калмыкия, Адыгея, Чувашия, Тыва и Курганской области.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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