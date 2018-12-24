Фото: barnaul.org, Instagram
Открытие новогодней елки и снежного городка прошло 22 декабря на пешеходной улице Барнаула. Гостей праздника ждали песни, танцы и конкурсы с призами.
Кроме этого, на Мало-Тобольской состоялся традиционный забег Дедов Морозов. А изюминкой открытия стала так называемая "территория тепла", организованная "Сибирской генерирующей компанией" — арт-объект в виде установленного живого камина в форме Жар-птицы, возле которого каждый желающий мог согреться, сообщает мэрия города.
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