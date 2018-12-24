Прокуратура Барнаула обратилась в суд по поводу бездействия Барнаульской гордумы. Ведомство направило в БГД представление о лишении мандатов 14 депутатов, допустивших неточности в декларациях за 2017 год. Об этом сказано в релизе прокуратуры в понедельник, 24 декабря.
"14 депутатами БГД допущены нарушения законодательства о противодействии коррупции при исполнении обязанности по предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год", — уточнили в прокуратуре.
Об этом СМИ стало известно ещё в ноябре, но до сих пор ведомство не разглашало деталей.
Так, один из депутатов не указал, что имеет в собственности два помещения площадью 176,8 кв.м. и 142,3 кв.м., не сообщил, что продал два земельных участка площадью 724 кв.м и 886 кв.м., неверно указал площадь и долю в праве собственности девяти квартир и земельного участка.
Другой депутат не указал увеличение уставного капитала возглавляемой им компании в размере 478,7 тысячи рублей.
Ещё один народный избранник занизил доход от продажи транспортного средства более чем на 1 миллион рублей.
По закону при таких нарушениях муниципальным депутатам грозит досрочное лишение полномочий, это единственно возможное наказание. В БГД было внесено представление по этому поводу.
"Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов, допустивших нарушения закона, в установленном порядке не рассмотрен. Прокурором города в Центральный районный суд Барнаула направлено заявление о признании решения городской думы, ее бездействия незаконными. Заявление находится на рассмотрении", — уточнили в прокуратуре.
Между тем один из 14 депутатов, попавших под внимание прокуратуры, сообщил Amic.ru, что ведомство и не призывало решать вопрос о лишении мандатов, пока речь идет только о рассмотрении ситуации в индивидуальном порядке по каждому из депутатов.
Комментарии
представление о лишении мандатов 14 депутатов
случаем не все 14 из правящей партии...
как там на предмет соответствия партийным этическим нормам
Придерживаться принципа личной скромности и сдержанности в публичном поведении, а в ответ на публичные обвинения в совершении противоправных или аморальных действий публично защищать свои честь, достоинство и репутацию всеми законными средствами;
В случае, если обвинения в совершении преступлений или проступков соответствуют действительности и дискредитируют партию, немедленно подавать в отставку со всех партийных должностей;
Надо им брать пример с наших вождей - там все скромно и прилично, а автотранспорт еще с советских времен!!!
а когда разберутся с алтайкортофелем в сорочем логу у них долги по зарплатам - украину купить можно!!
Ну что-ж..... Браво! прокуратура работать начала. Похвально.
"В очередной раз нашли опечатки" - так в итоге и напишут.
Остальные гос служащие не ошибаются не???
Наврали?Пусть другие их место займут.Если и те «ошибутся»,тоже гнать в шею.