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Указ о предстоящем выводе воинского контингента США из Сирии подписан. Это накануне, 23 декабря, подтвердил агентству ТАСС представитель Пентагона, отказавшись делиться подробностями.
"Исполнительный указ был подписан. Другой операционной информации я вам предоставить не могу", — цитирует агентство слова собеседника.
19 декабря американский лидер Дональд Трамп объявил о выводе военнослужащих Штатов из Сирии. Он объяснил это победой над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России) в Сирии. По словам официальных лиц США, вывод войск численностью свыше 2 тысяч человек займет от 60 до 100 дней.
Вашингтон начал военную операцию против боевиков в Ираке в июне 2014 года, а в Сирии — в сентябре 2014 года. Решение Трампа о выводе войск из Сирии застало врасплох не только союзников Штатов, в том числе на Ближнем Востоке, но и членов Конгресса США. Ряд влиятельных сенаторов от обеих партий выступили против данного шага администрации.
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Значит готовят масштабную гадость и выводят из зоны возможного поражения сухопутные подразделения.