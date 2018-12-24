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Классного руководителя одной из барнаульских школ обвиняют в надругательстве над одним из учеников, сообщает краевое управление следственного комитета.
Мужчине инкриминируют пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
"По предварительным данным следствия, на протяжении длительного времени в здании одной из школ краевой столицы обвиняемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего ученика. Классный руководитель совращал мальчика в учебном классе под предлогом проведения дополнительных занятий", — указывают в правоохранительном ведомстве.
Отмечается, что мужчина был задержан. Также в СКР добавляют, что в ходе обысков были изъяты материалы, содержащие доказательства неоднократности совершения учителем тяжких преступлений в отношении учащихся образовательных учреждений краевой столицы.
Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого.
Также в ведомстве акцентируют внимание, что ввиду вероятной неоднократности и длительности совершения обвиняемым преступлений против половой неприкосновенности детей будет дана юридическая оценка бездействию руководства учебных заведений, в которых работал преподаватель, а также должностным лицам профильных министерств и ведомств города Барнаула и Алтайского края, в чьи обязанности входило осуществление надлежащего контроля за соблюдением прав детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
Комментарии
Фамилию "учителя" и номера школ назовут?
случаем не опять школа №101?
не так уж и много именно мужчин классных руководителей - в наше школе нет таких
в 101 есть мужчина
Мразь!
Всех учителей-мужчин под подозрение?
наши тока девок щупали, извращенцев не было
24.12.2018 15:30
Гость Всех учителей-мужчин под подозрение?
Нет конечно! Только одного - того классного руководителя, кто пару дней назад пропал, без уважительной причины в школе не появляется и на звонки родителей и учеников ответить из СИЗО не может.
Надлежащий контроль - повсеместное видеонаблюдение в школах и детских садах. Думаю многие родители будут готовы за свой счет поставить камеры.