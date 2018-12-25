Представители крупнейших агентств недвижимости рассказали об одном из жилых комплексов города, который вызвал интерес у покупателей и экспертов.
2018 год специалисты называли удачным для покупки жилья. Это сказалось на спросе: жители региона взяли более чем на 50% больше ипотечных кредитов в сравнении с предыдущим годом. Спрос на квартиры в новостройках в 2018 году был велик — даже наблюдался дефицит, отмечают эксперты. Пока ещё банки предлагают низкие ипотечные ставки, которые в 2019 году будут повышаться. А значит, квартиры будут дорожать. Поэтому покупать жилье лучше в ближайшее время.
Комфортное пространство
Один из примечательных жилых комплексов в Барнауле — ЖК "Новый квартал" от строительной компании "Мой дом". Комплекс располагается на пересечении улиц Крупской и Челюскинцев, здесь можно рассмотреть варианты 1-2-3-4-комнатных квартир. Придомовая территория спроектирована по принципу "Двор для людей — среда для жизни".
По словам директора АН "Жилфонд" Людмилы Авдюхиной, одна из ключевых особенностей комплекса — это именно то, что парковка предусмотрена не во дворе, а на прилегающей территории.
"Такой подход позволяет освободить дворы от припаркованных автомобилей, — говорит Людмила Авдюхина. — Покупателей привлекает то, что двор оказывается безопасным пространством, где можно гулять детям даже без присмотра. Вообще "Новый квартал" — один из самых выгодных жилищных проектов в Барнауле сейчас с точки зрения качества и цены квартир в нём".
Технологии и качество
Кроме того, говорит эксперт, застройщик комплекса — компания "Мой дом" — строит объект в соответствии с запланированными сроками, а сделки проводятся оперативно, что радует клиентов.
Руководитель направления по продаже новостроек АН "Перспектива 24" Мария Чепуштанова рассказывает, что качество строительства "Нового квартала" отмечают и эксперты, и покупатели. Монолитные технологии строительства применяются вместе с кирпичом.
"Шумоизоляция на 360 градусов, безусловно, привлекательна, — говорит Мария Чепуштанова. — В комплексе всё продумано и отлично организовано".
Скорость и простота
Эксперт "Союза застройщиков" Павел Жерноклев считает, что компания "Мой дом" правильно подходит к продаже квартир. На "Новом квартале" организован демонстрационный этаж, после посещения которого возможный покупатель сразу понимает, в какой квартире он будет жить. Продавать жилье в этом комплексе, таким образом, довольно просто. Это ценят и клиенты.
"Хочется отметить упрощённый цикл сделки. А именно электронную регистрацию за счёт компании, — говорит Павел Жерноклев. — Квартиру у данного застройщика можно купить при единственном посещении".
Эксперты также рекомендуют поторопиться с покупкой квартиры. В 2019 году условия станут менее выгодными.
ЖК "Новый квартал"
г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 80-в
Сайт застройщика "Мой дом"
Телефон отдела продаж: 8 (3852) 533-991
Комментарии