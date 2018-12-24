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Трехлетний ребенок выжил в одиночку в тайге в Хабаровском крае. Мальчик оказался морозной ночью на дороге в нескольких километрах от местного населенного пункта после гибели отца. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на администрацию села Кенай Комсомольского района.
Там сообщили, что местный житель забрал вечером сына из детсада и отправился с ним на реку, чтобы разведать дорогу для предстоящей рыбалки. Примерно в трех километрах от поселения в лесу мужчина высадил мальчика на берегу, а сам выехал на лед, который провалился под тяжестью снегохода.
Ребенок объяснил, что отец успел ему сказать, чтобы мальчик возвращался в село. После этого мальчик пошел по следу снегохода к дороге. Позднее следы малыша обнаружили выехавшие на место жители села, рассказала сотрудница сельской администрации Гульнара Канавцева.
Она добавила, что мальчик, выйдя на дорогу, пошел в противоположную от села сторону. При этом к ночи похолодало до -30...-35 градусов.
"По счастливой случайности по той дороге, где машины почти не ездят, только лесовозы иногда, домой с лесозаготовительного предприятия возвращался один из местных. Он подобрал ребенка. Мальчика привезли домой", — приводит агентство слова Канавцевой.
К тому моменту, как ребенка обнаружили, тот преодолел около трех километров. На следующий день у мальчика поднялась высокая температура, он лечится на дому.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю рассказали, что группа спасателей в данный момент занимается поисками тела провалившегося под лед мужчины.
Комментарии
Молодец! Счастливая судьба у пацана!
дай бог, что бы не вырос в папашу идиотом!