Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Период аномальных холодов начинается в Алтайском крае — в ночное время в ближайшие трое суток температура в регионе может опуститься до -40 градусов.
Региональный Гидрометцентр передал в этой связи на ближайшие дни прогноз-консультацию о неблагоприятных погодных условиях. "В Алтайском крае в период с 25 по 28 декабря ожидается отклонение среднесуточной температуры воздуха на 8…20 градусов ниже климатической нормы. Норма этого периода составляет -12…-15 градусов. Минимальная температура воздуха ожидается -30…-35 градусов, местами -35…-40 градусов", — говорится в сообщении синоптиков.
В контексте столь сурового прогноза Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает о рисках, связанных с низкими температурами.
В экстренном ведомстве отмечают, что информация о периоде холодов доведена до руководителей экстренных и аварийных служб, глав муниципалитетов, сельских старост.
"В готовности к немедленному реагированию находятся аварийные бригады ЖКХ, дорожные и аварийно-спасательные службы, подразделения МЧС России, ГИБДД, медицинских учреждений", — заявляют спасатели.
Комментарии
Почему аномальные?! Зима же!
потому, что ниже нормы