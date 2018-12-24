Фото: екб-школа4.рф
Детей судей, прокуроров и следователей предлагают зачислять в школу вне очереди, как это происходит с детьми работников МВД, военных и сотрудников Росгвардии. Авторами законопроекта, внесенного на рассмотрение Заксобрания Петербурга, стали глава региональной фракции "Единая Россия" Александр Тетердинко и член фракции Павел Зеленков, пишет "Парламентская газета".
"Профессиональная деятельность судей, работников прокуратуры, сотрудников СК РФ отличается высокой загруженностью, необходимостью выполнения возложенных обязанностей в любых условиях, в том числе сопряженных со значительным риском для жизни и здоровья, повышенными психологическими нагрузками. Между тем на сегодняшний день судьи, работники прокуратуры и сотрудники СКР, в отличие от сотрудников полиции, штатная численность которых в разы больше, лишены возможности зачислить своих детей в первоочередном порядке в школы по месту жительства, не имеющие интерната", — объяснил инициативу Тетердинко.
Он отметил, что предлагается зачислять детей судей, прокуроров и следователей в школы по месту жительства.
Зеленков добавил, что они "знают, с каким давлением ежедневно сталкиваются представители судебной власти", и выразил уверенность, что им нужно оказывать соцподдержку наравне с другими представителями силовых структур.
Если Заксобрание Петербурга утвердит законопроект, он будет внесен в Госдуму.
Комментарии
А всех остальных улица научит?!
условно
а не проверить ли авторов законопроекта на предмет разжигания ненависти?
Без очереди имеется ввиду в Англии.реально достал бешеный принтер.
А чем дети хирурга хуже?
Всё правильно самые не защищенные слои населения должны по максимуму получать привилегии на ряду с отменой запрета находиться бухим за рулём.
"Огласите весь список, пжлста" (с)