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Даешь прорыв: чего ждут от Томенко алтайские политики

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Рабочие пожелания губернатору Алтайского края на 2019 год

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

В Алтайском крае усиленно подводят итоги года. Главным политическим событием многие называют выборы губернатора региона. Но ещё важнее, насколько успешной будет работа Виктора Томенко. О том, на что надо обратить внимание новому главе региона, мы спросили депутатов краевого Заксобрания, барнаульской Думы, общественников. Специально обратились с этим вопросом к спикерам, кто не склонен к однозначной похвальбе и только рафинированным высказываниям.

Владислав Вакаев, депутат АКЗС (фракция "Справедливая Россия"):

"То, что я жду в новом году от Виктора Томенко, укладывается в одно слово — "прорыв". Это именно то, что нужно нашему многострадальному краю. Только рывком мы сможем преодолеть обидное отставание от других регионов и распутать целый клубок социально-экономических проблем. 2018 год стал временем подготовки к этому прорыву — выборы, анализ ситуации, формирование команды. Теперь мы все ждем конкретных результатов этой работы. Мы ждем ярких идей, смелых и масштабных проектов, интересных людей. Все это в крае есть. Нужно только по-новому выстроить взаимодействие с жителями края, включая их в совместную работу по развитию Алтайского края".

Вероника Лапина, депутат АКЗС (фракция КПРФ):

"Как недавнему "новобранцу" партии "Единая Россия", губернатору можно пожелать как можно меньше использовать знаменитый афоризм его партийного лидера "денег нет, но вы держитесь". И, в отличие от предшественника, понимать, что опираться можно только на то, что сопротивляется".

Павел Шумихин, депутат АКЗС (фракция "Единая Россия"):

"У меня и у моих избирателей главные надежды связаны с тем, что уже в следующем году должны быть приняты меры по оживлению экономики нашего региона. Алтайский край традиционно считается депрессивным регионом с низким уровнем зарплат и мер социальной поддержки населения. В этом плане выбор президента нашей страны не случаен, ведь Виктор Томенко уже проявил себя как серьезный специалист в области экономики. Уверен, что Виктор Петрович уже составил план необходимых действий. Что касается пожеланий: для меня как врача самым больным местом является состояние здравоохранения, поэтому хотелось, чтобы губернатор обратил дополнительное внимание на ряд больших проблем в медицине нашего края. Это слабое первичное звено, нехватка медперсонала в малых городах и районах, отток квалифицированных кадров в другие регионы, высокая смертность от онкозаболеваний, распространение ВИЧ-инфекции и другие".

Вячеслав Перерядов, депутат Барнаульской гордумы (глава фракции "Единая Россия"):

"Как предложение —  вести показатели эффективности работы. Полезно разработать ключевые показатели эффективности деятельности администрации, опираясь на план развития региона, который должен быть сформирован, основываясь на майских указах президента и специфике региона. Я думаю у каждого губернатора должен быть KPI и план достижения показателей. Регион, как крупное предприятие, а губернатор в нем — топ-менеджер. Хочется видеть план развития с конкретными данными, анализом проделанной работы. Тогда мы все будем видеть конкретные результаты".

Оксана Молодых, депутат БГД (фракция "Справедливая Россия"):

"Постановка амбициозных задач требует честной статистики. Жду установки губернатора на прекращение или хотя бы снижение манипуляций с отчетными цифрами. Так, например, иногда указы президента по повышению зарплаты бюджетникам достигались путем сокращения ставок или перевода на менее квалифицированные должности с сохранением функционала. Усиления работы в направлении улучшения инвестиционного климата региона. Также полагаю, что назрела потребность для анализа ситуации с перетоком регистраций бизнеса в другие регионы, приводящим к потере налоговых поступлений. Серьезного внимания губернатора потребует работа по оценке кадастровой стоимости объектов для перехода на исчисление имущественного налога по новым правилам с 2020 года. А из пожеланий — желаю, чтобы избыток стрессовых ситуаций не приводил к равнодушию. Стойкости духовной и психологической".

Олег Боронин, глава Сибирского сельсовета Первомайского района:

"Жду в 2019 году от губернатора внятного структурирования региональной политики в отношении местного самоуправления. Пока этот аспект совершенно непонятен, особенно на уровне сельских поселений. Также хотелось бы, чтобы благодаря инициативе губернатора появилась и начала реализовываться глубоко осмысленная и обоснованная программа реструктуризации сельских территорий, включая социальный, экономический и демографический аспекты, соответствующая вызовам 21 века. Наконец, жду от Виктора Петровича инициатив, направленных на привлечение в регион действительно масштабных инвестиций в реальный сектор экономики, прежде всего в отрасли, подверженные инновационному развитию. Конечно, хотелось бы в качестве территории приложения таких инвестиций видеть подведомственный сельский муниципалитет".

Александр Гончаренко, председатель реготделения партии "Яблоко":

"Хотелось бы губернатору Виктору Томенко пожелать в новом году, образно говоря, сбросить со своих ног многолетнее наследство команды Александра Карлина с пресловутой оптимизацией учреждений здравоохранения, образования, культуры и разгулом коррупции. Волею судьбы Виктор Томенко стал руководителем не партии "Единая Россия", а всего Алтайского края.

Многострадальные, вольнолюбивые и трудолюбивые жители края ждут от своего нового руководителя реальных действий: по повышению их уровня жизни, по увеличению в денежном эквиваленте социальных пособий для нуждающихся, по обузданию тарифов ЖКХ, по субсидированию личных подсобных хозяйств на селе, по развитию сельского туризма и реальной поддержке сельсоветов через программу "Алтайское село", по развитию экономики края через создание инвестиционных промышленных площадок с льготным налогообложением, через организацию глубокой сельхозпереработки в каждом районе и лоббирование продвижения продукции зернопереработки края на российские и зарубежные рынки".

Виктор Рау, общественник-оппозиционер:

"Что я жду в 2019 году от назначенного губернатора? Вкратце. В экономике: толчок в развитии переработки в крае, начиная от глубокой переработки сельхозпродукции до тяжелой промышленности. В общественно-политической сфере: честные выборы, начиная от Общественной палаты региона и общественных советов при ведомствах до прямых выборов мэров и глав. В социальный сфере: от наведения порядка в ЖКХ (начиная с тарифов и заканчивая ремонтом и реконструкцией инженерных сетей) и до отмены кабальных налогов на недвижимость".

Егор Галкин, руководитель интернет-сообщества "Шпиль":

"В новом году от губернатора жду работы по нескольким направлениям, которые связаны с развитием Барнаула. В первую очередь, на мой взгляд, нужно пересмотреть систему управления городом. Я уверен, что на смену нынешним руководителям комитетов должны прийти новые люди, которые будут подходить к решению городских проблем комплексно, а также не будут бояться каких-либо изменений. Второе направление — это более тесное взаимодействие между исполнительной властью региона и города. Под этим я понимаю помощь в подготовке и реализации проектов по созданию качественных и современных общественных пространств (в том числе и налаживания межрегионального сотрудничества в данной области), наведению порядка в маршрутах общественного транспорта, а также обновлению подвижного состава. Третье направление — это внимание к историческим памятникам и паркам Барнаула. У нас в городе существует только пять парков отдыха, и все они находятся в очень плачевном состоянии — "Изумрудный" вырубили, "Юбилейный" забросили. Также проблему вокруг комплекса бывшего Сереброплавильного завода нужно решать. Люди до сих пор не знают, что там планируют сделать. Все эти объекты необходимо восстанавливать".

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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