Бывшего налоговика в Горно-Алтайске судят за взятки и мошенничество

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Бывший старший государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 5 по Республике Алтай предстанет перед судом по обвинению в ряде уголовных преступлений.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, ему инкриминируют часть 1 статьи 290 (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за попустительство по службе), часть 1 статьи 291.2 УК РФ (получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей) и восемь эпизодов преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
Согласно версии следствия, в период с марта 2012 года по февраль 2017 года в городе Горно-Алтайске и на территории Чемальского района обвиняемый с использованием своего служебного положения обманным путем похитил денежные средства представителей ряда коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, а также получил от них взятки.
Мужчина, обманывая представителей организаций и предпринимателей, сообщал о якобы выявленных нарушениях и необходимости уплаты штрафов. При этом он предлагал за свое бездействие или обеспечение назначения наиболее благоприятного административного наказания в виде предупреждения дать ему взятку в виде денег.
Также он предлагал дать ему взятку в виде денег в случае реального выявления нарушений.
"При этом в результате совершения преступных действий злоумышленник получал денежные средства в размере от 3000 до 30000 рублей, которые тратил на свои нужды", — добавляют в СКР.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии
Конечно же он жулик, но ... , такой смешной на фоне этих Васильевых и прочая, прочая. Неотвратимости не чувствуется, а возникает понимание-если ты не в колонне и не свой , то по любому тебя загнобят, а уж если приближен к власти, то глумись как хочешь-можешь песенку спеть, а можешь и картинку написать и даже надсмехаться над этой властью.