Фото: flagstat.net
Белорусские региональные паблики "ВКонтакте" провели опросы среди подписчиков, предлагая им высказаться о включении республики в состав РФ. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на местное издание UDF.by.
Голосования проводились в сообществах ряда белорусских городов, в том числе Минска, Бреста, Витебска, Борисова, Слуцка и Пружанов. Большинство пользователей выступили против вхождения республики в состав РФ. Необычная картина зафиксирована лишь в Витебске: там одобрили подобную перспективу 39% респондентов, а 33% — выступили против.
Издание напоминает, что 14 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна никогда не станет частью РФ, а понятие "суверенитет" для республики святое.
По данным портала, опросы стартовали после высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что большинство белорусов поддержит присоединение к РФ.
Комментарии
Конечно, куму хочется, чтобы коммуналка и цены в общем выросли раза в три!
Вольфович попал пальцем
В Белоруссии действует смертная казнь, поэтому вопрос - кому не выгодно присоединение... В Белоруссии по федеральным каналом смотрят новости из России и Белоруссии, россияне только местные. Небо и земля.
зачем присоединяться к тому, что и так на грани развала? чисто конкретно логика.
тот, кто создает эти опросы - провокатор
не будет никакого присоединения, это факт, не надо мутить воду на этом
нам белорусы тоже не сказать бы что очень уж нужны. вопрос то к ввп, зачем двадцать лет было субсидировать экономику другого государства?
А зачем ВВП 20 лет субсидирует экономику ю эс эй?
Входить в Россию не нужно, она и не приглашала. А вот дружить или стать врагом придется . Малые государства не могут вести свою политику, обычно они становятся вассалами крупных и сильных.
Витебск - Луганск-2