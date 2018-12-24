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281 человек погиб из-за цунами в Индонезии, более 1000 пострадали. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Associated Press и данные официального представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.
Он уточнил, что сейчас 57 человек считаются пропавшими без вести, но не исключено, что это число может увеличиться. Ранее сообщалось о 229 жертвах цунами.
Стихийное бедствие произошло в ночь на воскресенье, 23 декабря, в Зондском проливе, который разделяет острова Ява и Суматра. Сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.
Изначально индонезийское Агентство метеорологии, климата и геофизики предупредило об угрозе возникновения высоких волн в Зондском проливе, при этом угроза цунами объявлена не была.
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