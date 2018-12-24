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Автомобиль без водителя внутри протаранил доску почета в Горно-Алтайске, сообщили в республиканском МВД.
Инцидент случился еще 22 декабря около 21:30 в районе дома № 21 по улице Чорос-Гуркина, когда 24-летний местный житель припарковал автомобиль Honda Accord, но не предпринял меры, исключающие самопроизвольное движение машины.
"При дистанционном автозапуске двигателя автомобиль самопроизвольно начал движение и допустил наезд на Доску Почета Республики Алтай. В результате ДТП причинен материальный ущерб", — отмечают в полиции.
В этой связи автомобилистов просят не забывать использовать стояночный тормоз (ручник) при парковке.
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