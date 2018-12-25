Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Алтайский край погрузился в период аномального холода — минувшей ночью температуры воздуха в регионе опускались ниже -35 градусов.
В регионе до 28 декабря действует прогноз-консультация о неблагоприятных погодных условиях. Отклонение среднесуточной температуры воздуха в эти дни составят 8…20 градусов ниже климатической нормы.
Днем во вторник в регионе будет без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица.
Днем в крае температура составит -23...-28 градусов, в северных районах до -33 градусов. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.
Читайте также: Аномальные морозы до -40 могут ударить по Алтайскому краю в новом году
В Барнауле также будет без осадков, в утренние часы изморозь, на дорогах гололедица.
В светлое время суток в Барнауле будет -25...-27 градусов. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.
Комментарии