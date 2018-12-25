Вторник, 25 Декабрь, 08:08

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужно ли Барнаулу так много новогодних елок и на какую из них вы точно пойдете?

Спецпроекты

$ 68,41
€ 77,89
275544
Обь
50см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год - 2019Парламент Алтайского краяБольшая пресс-конференция Владимира Путина-2018
Новости

Ночью -40, днем -33: Алтайский край пережил аномально холодную ночь

, ИА "Амител"
В регионе действует прогноз-консультация из-за аномально низких температур

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Алтайский край погрузился в период аномального холода — минувшей ночью температуры воздуха в регионе опускались ниже -35 градусов.

В регионе до 28 декабря действует прогноз-консультация о неблагоприятных погодных условиях. Отклонение среднесуточной температуры воздуха в эти дни составят 8…20 градусов ниже климатической нормы.

Днем во вторник в регионе будет без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица.

Днем в крае температура составит -23...-28 градусов, в северных районах до -33 градусов. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.

Читайте также: Аномальные морозы до -40 могут ударить по Алтайскому краю в новом году

В Барнауле также будет без осадков, в утренние часы изморозь, на дорогах гололедица.

В светлое время суток в Барнауле будет -25...-27 градусов. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
08:06
Не молчи: сопредседатель ОНФ призвала жителей Алтая быть активнее 0
08:00
Уверенность и безопасность: Renault на зимней дороге своих не бросает 0
07:50
Ростбиф, индейка и пироги: что католики подают на стол в Рождество? 0
07:34
Живя со страшным диагнозом, 15-летний Артем достиг невероятных вершин 8
07:22
Кто отвечает за электропроводку в многоквартирном доме и за чей счет ее меняют 0
07:15
Какие налоговые изменения ждут россиян в 2019 году 1
07:03
Квартиру с сауной в доме улучшенной планировки продают в Барнауле за 9 млн 0
06:48
Запустить в воздух или сжечь: как правильно загадать желание на Новый год 0
06:32
Животные, которые не любят Новый год 0
06:23
Чем католическое Рождество отличается от православного 1
06:14
Ночью -40, днем -33: Алтайский край пережил аномально холодную ночь 0
06:01
Даешь прорыв: чего ждут от Томенко алтайские политики 5
05:07
Минкомсвязи пообещало разобраться с ростом тарифов на мобильную связь 0
04:05
Матвиенко назвала унизительным запрет на подарки учителям и врачам 0
03:09
В Думу внесли законопроект, позволяющий привязывать полис ОСАГО к водителю 0
02:08
Лукашенко предложил не называть Россию братским государством 5
01:08
Роскомнадзор опроверг планы тратить 20 млрд рублей на блокировку Telegram 0
00:12
Границу между Крымом и Севастополем установят в 2019 году 0
23:59
Правительство РФ ужесточило правила хранения оружия 1
23:42
Кокорин и Мамаев проведут матч в СИЗО после Рождества 0
23:18
Google не обжаловал штраф Роскомнадзора в 500 тысяч рублей 0
22:58
На Алтае пьяный депутат после корпоратива избил двух женщин и подростка 1
22:41
СМИ: сын Каддафи написал письмо Путину с просьбой о поддержке 2
22:21
"Это избирательный армагеддон": Тимошенко о выборах на Украине 0
21:58
На Сахалине построили детский ледяной лабиринт без входа и выхода 1
21:39
Россия предложила помочь Индонезии после цунами 0
21:21
Сбербанк начал страховать банковские карты от кибератак 2
20:57
Электричка сошла с рельсов в Краснодарском крае, есть пострадавшие 0
20:39
Дед Мороз из Якутии пожаловался на меркантильность современных детей 0
20:23
Всех погибших во время пожара в шахте в Соликамске опознали 0
19:53
Крупный метеорит упал в Хабаровском крае и перекрыл русло реки 0
19:22
Ан-24 повредил крыло при посадке в иркутском аэропорту 0
19:08
Коротко о главном: мандаты под угрозой, рост тарифов и 40-градусные морозы
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 24 декабря
18:53
Пенсионеры стали чаще брать кредиты в российских банках 1
18:28
Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам по использованию пиротехники 0
18:13
Известный журналист Василий Соловиченко скончался в Алтайском крае 0
17:50
Россияне назвали главные события 2018 года 1
17:34
Автомобиль без водителя протаранил доску почета в Горно-Алтайске 0
17:23
Центробанк не собирается запрещать подарочные сертификаты 0
17:13
Пенсионерка и 40-летний мужчина погибли при пожаре в Алтайском крае 0
17:07
Число жертв цунами в Индонезии достигло 281 человека 0
16:31
Строительство снежного городка на Сахарова завершается 0
16:23
СМИ: Кремль рекомендовал главам регионов назначить ответственных за соцсети 2
16:12
Бывшего налоговика в Горно-Алтайске судят за взятки и мошенничество 2
16:06
Большинство белорусов высказались против присоединения к России 10
15:49
Пенсионер и его гость погибли при пожаре в Барнауле 0
15:32
"Единая Россия" предложила зачислять детей судей в школы без очереди 23
15:21
Алтайский край погружается в период 40-градусных морозов 3
15:17
Из Москвы в Барнаул за 3,5 дня: как в GTD создали "Грузопровод" 1
15:12
Трехлетний мальчик смог в одиночку выбраться из тайги в Хабаровском крае 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.