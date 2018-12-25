Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 117 квадратных метров продают за 9 миллионов рублей в центре Барнаула на улице Пролетарской, сообщается на сайте avito.ru.
"Кирпичный дом улучшенной планировки, достойный ремонт, высокие потолки, просторная кухня-гостиная (окно и витраж с выходом на застекленный просторный балкон), две просторные спальни с гардеробными комнатами, встроенная кухня, техника, дополнительный гардероб, два санузла, сауна", — отмечает автор объявления.
Также в квартире есть современный камин.
Жилье находится в районе с развитой социальной инфраструктурой.
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