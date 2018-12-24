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Россияне определили главные мировые события уходящего года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на итоги опроса ВЦИОМ.
В топ-3 вошли чемпионат мира по футболу (12% опрошенных дали такой ответ), события в Сирии (9%) и открытие моста через Керченский пролив (6%).
Также в перечень вошли изменения в пенсионном законодательстве в РФ (5%), а события на Украине и инцидент в Керченском проливе получили по 3%.
Среди главных событий года в стране россияне выбрали пенсионную реформу (24% голосов), мундиаль (13%) и открытие Крымского моста (8%). Повышение НДС и рост цен на бензин выбрали по 4% респондентов.
Опрос проходил с 13 по 19 декабря среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян в 136 населенных пунктах 52 регионов РФ.
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