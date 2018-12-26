Журналисты портала Amic.ru прошлись по улицам городов Бийск и Горно-Алтайск и выяснили, что мешает местным жителям ощутить по полной новогоднее настроение. Любопытство редакции мотивировано обилием замечаний от жителей Бийска и Горно-Алтайска в социальных сетях. Негативные комментарии, как правило, касаются темы городской среды. Поэтому мы и решили отправиться в юго-восточном направлении от столицы Алтайского края, чтобы посмотреть на ситуацию "вживую" и услышать настоящее мнение жителей.
Наукоград: много снега и мало врачей
Бийские улицы встретили нас обилием рекламы микрофинансовых организаций и высокими снежными отвалами. Именно тема дорог вызывает наибольшее возмущение бийчан. Причем на качество дорожного покрытия горожане жалуются в последнюю очередь. Главная проблема сегодня — снег. По мнению местных, его убирают из рук вон плохо как с тротуаров, так и с автодорог города.
“Насчёт дорог — плохо! Очень плохо очищают дороги!” — зло отвечает нам прохожий. Бийчанин отмечает, что даже автобус не может нормально остановиться, подъезжая к остановке.
Но даже если вдруг снегоочистительная техника и пройдет по улицам Бийска, качество работы, по словам жителей наукограда, оставляет желать лучшего. После такой "чистки" на дорогах остаются высокие снежные отвалы, которое загораживают подходы к пешеходным переходам. Пожилым людям, мамочкам с маленькими детьми преодолевать эти снежные горы совсем не просто. При этом, согласно городскому регламенту, оставшийся после уборки снег может лежать на улицах не более трёх суток. Но, по словам горожан, эти требования дорожники не выдерживают.
Жалуются бийчане и на чрезмерное обилие снега во дворах. “Невозможно ездить и ходить тоже. Особенно дворовые территории — там вообще ужасно”, — признаётся горожанка.
Вторая сфера, к которой у жителей Бийска накопилось много претензий — медицина. И самый острый вопрос — недостаток специалистов. Например, не хватает врачей в Первой городской поликлинике: “Терапевтов всего три-четыре человека, все пенсионерки, невропатолог и окулист приходящие, на прием не попасть”, — отмечает житель.
Жалуются пациенты на большие очереди и сложности в работе электронной системы записи: чаще всего очередь формируется стихийно, а интернет-талон нивелируется. “В итоге получается живая очередь. Даже если ты взял талон на определённое время — ты никогда не попадёшь конкретно в это время в кабинет”, — рассказывает бийчанка. А чтобы получить талончик к врачу, люди приходит к половине шестого утра.
Кроме того, по словам бийчан, в некоторых районах города есть проблема плохого освещения на улицах.
Горно-Алтайск: снег и мусор — главные проблемы
Главная претензия на момент подготовки материала, как и в Бийске — плохая уборка улиц от снега. И корреспонденты Amic согласны с замечаниями — снега на дорогах много (особенно на улицах, расположенных в стороне от главных), а уборочная техника за несколько часов рабочего дня, что мы провели в этом городе, нам так и не встретилась.
“Иногда машины четыре выйдут ночью и всё. Если взять такие простые улицы, их, можно сказать, вообще не чистят”, — пояснил один из прохожих в ответ на удивление журналистов.
Не устраивает жителей и расчистка дворовых территорий и тротуаров. “Я плачу! Должны быть подъезды чистые — подходы к ним!” — возмущается другой мужчина.
На официальном сайте Горно-Алтайска опубликовано сообщение о том, что уборкой снега в городе занимаются три специализированные компании. Они должны организовывать круглосуточное дежурство диспетчерских служб и бригад для своевременной расчистки улиц. Убирать снег с тротуаров рекомендовано не позднее чем через два часа с момента его появления. Однако жители говорят, что этот регламент выполняется далеко не всегда.
Множество негативных комментариев вызывает качество работы служб, занимающихся вывозом мусора. “Вот когда возле него будет вторая такая же куча, как в самом контейнере, тогда его вывезут”, — отмечает горожанин, показывая на переполненный контейнер. По словам горожан, мусорные проблемы начались в городе ещё летом.
Еще одна проблема, связанная с мусором — недостаток мусорных контейнеров, особенно в частном секторе. “На 20-30 домов имеется всего два контейнера”, — рассказала одна из жительниц города, людям говорят приобретать контейнеры за свои деньги.
При этом на официальном сайте города указано, что контроль за работой регионального оператора по вывозу мусора осуществляет городская администрация. Однако ответственная компания уже подвергалась прокурорской проверке в октябре из-за массового переполнения мусорных контейнеров. Но на данный момент, по словам горожан, ситуация не изменилась.
*Как нам стало известно, к моменту публикации власти Бийска и Горно-Алтайска предприняли попытку очистить улицы от снега, но только те, что "на виду"... Продолжаем следить за ситуацией...
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