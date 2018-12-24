Фото: sjak.ru
Известный журналист, общественный деятель, автор десяти изданных на Алтае краеведческих книг Василий Соловиченко умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщает Союз журналистов Алтайского края.
Уточняется, что ранее Соловиченко был редактором "Каменской народной газеты", а позднее перебрался в Барнаул.
В последнее время выпускник Новичихинской средней школы, член Союза журналистов России Соловиченко работал над книгой об истории Новичихинского района. Работу над ней он начал 9 января текущего года и призвал друзей в соцсетях присоединиться к нему.
"Я принял окончательное решение и взвалил на свои плечи тяжелую ношу: 9 января 2018 года приступил к подготовке материалов и написанием краеведческой книги исторических очерков "Новичиха моя, деревушка у бора..." Присоединяйтесь!" — гласит текст последней записи журналиста в "Одноклассниках".
Соловиченко в интервью отмечал, что хотел бы перед кончиной "силой печатного слова хотя бы фрагментарно увековечить в памяти моих земляков славную историю района".
Союз журналистов принес соболезнования родным и друзьям журналиста.
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