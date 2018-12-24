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Роспотребнадзор 24 декабря опубликовал рекомендации по приобретению и использованию пиротехники накануне новогодних праздников. Об этом пишет ТАСС.
В первую очередь в ведомстве не советуют покупать пиротехнику в местах несанкционированной торговли. "Закон разрешает торговать ими только в магазинах, отделах (секциях), павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков", — приводит агентство выдержку из памятки.
Также Роспотребнадзор советует не покупать пиротехнику с нарушенной упаковкой или видимыми повреждениями. Товар должен иметь сертификационный знак и обозначение на русском языке, а также единый знак обращения на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Кроме этого, нужно обращать внимание на обозначение класса опасности. Пиротехника I-III классов может продаваться населению и не требует лицензии, а изделия IV-V классов могут продаваться и использоваться лишь при наличии разрешения.
Пиротехнику запрещается использовать в помещениях, на крышах и балконах, во время массовых мероприятий, за исключением бенгальских огней, тортовых свечей и хлопушек. Кроме этого, не стоит бросать продукцию в огонь или курить рядом с ней. Хранить пиротехнику рекомендуется в сухих отапливаемых помещениях, куда до нее не могут добраться дети.
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