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Банки в РФ стали чаще выдавать кредиты пенсионерам. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Объем выданных лицам старше 60 лет займов за первые 10 месяцев уходящего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 42% — до 403,3 миллиарда рублей. Также увеличилось и число самих клиентов пенсионного возраста. При этом подчеркивается, что банки предоставляют им кредиты охотнее, чем молодым людям.
В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили, что чаще всего пенсионеры берут потребительские займы средним размером около 103,18 тысячи рублей. Это самый низкий показатель среди всех возрастных групп. При этом меньше всего пенсионеров после 60 лет интересует ипотека.
Эксперты полагают, что пенсионеры выгодны кредитным организациям. Они обращают внимание на регулярный доход, исполнительность при оплате и низкую закредитованность этой возрастной категории.
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