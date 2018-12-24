Фото: airlines-inform.ru
Самолет Ан-24 компании "РусЛайн" повредил крыло, задев мачту освещения во время послепосадочного руления в аэропорту иркутского Бодайбо. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на источник в Восточно-Сибирском СУ на транспорте СКР.
В ведомстве сообщили, что судно с 21 пассажиром и тремя членами экипажа на борту совершало перелет Иркутск-Усть-Кут-Бодайбо. Самолет благополучно сел, но при рулении на стоянку задел матчу освещения.
Инцидент, вероятно, произошел из-за снега, который не успели убрать сотрудники аэропорта. Он создал метель, ухудшив видимость. Пострадавших в результате инцидента нет.
По факту произошедшего проводится проверка.
Комментарии