Фото: youtube.com
Крупный метеорит упал в Хабаровском крае. Об этом пишет РИА Новости.
В сети появилась запись с места падения, на которой видно, из-за метеорита оказалась разрушена вершина сопки, а грунт перекрыл русло реки Буреи.
Местные СМИ сообщили, что инцидент произошел несколько дней назад, но поскольку территория является безлюдной, информация о нем появилась не сразу.
Глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов заявил, что в районе будет введен режим ЧС, если завал на реке будет грозить подтоплением населенных пунктов.
В региональном главке МЧС сообщили, что сейсмических событий в регионе не зафиксировано. Сопка находится в тайге, горных работ там не проводят.
Также местные жители добавили, что не видели в небе ярких объектов, но вспомнили, что 11 декабря у них с подоконников падали цветы.
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