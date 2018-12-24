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Процедура опознания всех девяти человек, которые погибли в результате пожара в шахте в Соликамске в Пермском крае, завершена. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на официального представителя СКР Светлану Петренко.
Она уточнила, что тела всех погибших подняли на поверхность вечером в воскресенье, 23 декабря. В понедельник, 24 декабря, всех людей опознали, их родным выдали разрешения на захоронение.
Погибшие были работниками подрядной организации "УС-30", которые вели строительные работы в шахте. В момент пожара там находились 17 человек, восемь из которых спасли.
В рамках уголовного дела о пожаре и гибели людей задержали четверо работников организации. Уголовное дело расследует центральный аппарат Следственного комитета.
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