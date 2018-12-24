Фото: news.ykt.ru
Якутский Дед Мороз Эьээ Дьыл (Гавриил Угаров) заявил, что все больше современных детей заказывают в подарок дорогие гаджеты. Об этом пишет РИА Новости.
"Приходит много писем. Современные дети стали немножко меркантильными, стали просить айфоны и компьютерную технику", — приводит агентство его слова.
При этом некоторые ребята просят подарить здоровье родственникам. Так, Дед Мороз рассказал, что ему особенно запомнилось письмо маленькой девочки, которая попросила волшебника не болеть и не умирать, поскольку "Новый год никогда больше не наступит".
Эьээ Дьыл (в переводе с якутского Дед Сезон) является одним из двух Дедов Морозов республики. Данного персонажа придумал доктор биологических наук Гавриил Угаров. По его словам, работа Дедом Морозом до ухода на пенсию не мешала его научной карьере в Северо-Восточном федеральном университете им. Аммосова, поскольку он успешно справлялся с основными обязанностями.
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