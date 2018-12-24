Фото: nazaccent.ru
Сбербанк в декабре 2018 года запустил страхование банковских карт от киберрисков, включая списание денег из-за несанкционированных бесконтактных платежей или заражения смартфонов вирусами. В продукт также водит бесплатная установка на смартфоны защиты от "Лаборатории Касперского", пишет "Коммерсант".
По данным банка, на российском рынке услугу по страхованию от кибератак для физлиц предложили впервые. Страховка автоматически предоставляется владельцам смартфонов под управлением iOS. Тем, у кого смартфон на базе Android, необходимо установить специальное защитное решение.
"Риски киберинцидентов включены в обновленный продукт компании "Сбербанк страхование" "Защита карты +". <…> Для установки антивируса достаточно активизировать полис на сайте СК "Сбербанк страхование" и скачать программу, воспользовавшись кодом, который страховщик вышлет клиенту в СМС",— рассказала в Сбербанке.
Издание напоминает, что в декабре Сбербанк запретил переводы на кредитные карты по номеру телефона. В банке связали изменения с тем, что сейчас переводы зачисляются по номеру телефона на любую активную карту, порой — на кредитную. В результате у клиентов Сбербанка возникают неудобства, так как вывод денег с кредитки — это платная услуга.
Комментарии