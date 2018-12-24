Фото: sud.ua
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в понедельник, 24 декабря, что РФ готова помочь Индонезии в создании системы предупреждения о стихийных бедствиях. Об этом пишет РИА Новости.
"Готовы оказать содействие Джакарте в создании системы предупреждения о стихийных бедствиях", — цитирует агентство сообщение в его Twitter-аккаунте.
При этом Рогозин отметил, что "Роскосмос" пригласил посла Индонезии в РФ ознакомиться "с возможностями российской орбитальной системы дистанционного зондирования Земли".
Напомним, цунами обрушилось на побережье Зондского пролива на западе Индонезии вечером в субботу, 22 декабря. В результате были разрушены сотни домов и зданий, погиб 281 человек, свыше 1000 пострадали.
Власти страны заявляли, что цунами мог вызвать подводный оползень, причиной которого стала вулканическая активность горы Анак-Кракатау, в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной луны.
Комментарии